Роспотребнадзор Башкирии помог отсудить деньги за некачественные курсы

По информации пресс-службы надзорного ведомства, между потребителем и исполнителем были заключены два абонентских договора оказания образовательных услуг. Потребитель оплатил полную стоимость услуг.
Но так как исполнитель оказал услуги по первому договору ненадлежащего качества, потребитель подал претензию о расторжении второго договора и возврате уплаченных денег. Исполнитель требование не удовлетворил. Тогда мужчина подал исковое заявление в судебный орган в отношении индивидуального предпринимателя.
С учетом выданного управлением заключения, Кировский районный суд вынес решение в пользу потребителя о взыскании с ответчика денег на сумму 171 549 ₽, а именно:
— по договору — 60 318, 76 ₽;
— неустойка — 63 767, 66 ₽;
— почтовые расходы — 578, 75 ₽,
— моральный вред −10 000 ₽,
— штраф — 36 883,83 ₽
Истец обратился в Верховный суд с апелляционной жалобой на вышеуказанное решение суда — решение оставили без изменения.