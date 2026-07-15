Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роспотребнадзор Башкирии помог отсудить деньги за некачественные курсы

Управление Роспотребнадзора по РБ дало заключение по исковому заявлению потребителя к индивидуальному предпринимателю.

Источник: Башинформ

По информации пресс-службы надзорного ведомства, между потребителем и исполнителем были заключены два абонентских договора оказания образовательных услуг. Потребитель оплатил полную стоимость услуг.

Но так как исполнитель оказал услуги по первому договору ненадлежащего качества, потребитель подал претензию о расторжении второго договора и возврате уплаченных денег. Исполнитель требование не удовлетворил. Тогда мужчина подал исковое заявление в судебный орган в отношении индивидуального предпринимателя.

С учетом выданного управлением заключения, Кировский районный суд вынес решение в пользу потребителя о взыскании с ответчика денег на сумму 171 549 ₽, а именно:

— по договору — 60 318, 76 ₽;

— неустойка — 63 767, 66 ₽;

— почтовые расходы — 578, 75 ₽,

— моральный вред −10 000 ₽,

— штраф — 36 883,83 ₽

Истец обратился в Верховный суд с апелляционной жалобой на вышеуказанное решение суда — решение оставили без изменения.

Узнать больше по теме
Роспотребнадзор: история, структура и функции ведомства, как подать жалобу
Роспотребнадзор — один из ключевых надзорных органов России, отвечающий за защиту прав потребителей, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и контроль соблюдения санитарных норм. В материале рассказываем, как появилось ведомство, чем оно занимается и кто руководит им сегодня.
Читать дальше