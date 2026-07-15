Масштабное озеленение: в центре Красноярска высадят почти 2 000 деревьев и кустарников

На трех центральных улицах Красноярска планируется высадить около 2 000 зеленых насаждений. На данный момент такие работы уже ведутся на улицах Диктатуры Пролетариата и Кирова. На благоустроенных и отремонтированных участках улиц специалисты высадили более 60 яблонь и спирей. Теперь главная задача озеленителей — обеспечить саженцам должный уход. Контроль за работами на исторических улицах ведется ежедневно. Однако глава Красноярска Сергей Верещагин обратил внимание службы заказчика на необходимость усилить претензионную работу в отношении подрядчика. Основные замечания касаются обеспечения пешеходной доступности во время работ и общей аккуратности исполнения. Обновление центральной части города проводится в преддверии 400-летия Красноярска. Планируется, что из 15 поперечных улиц, подлежащих обновлению, в этом году работы будут завершены на семи, отмечают «Город Прима».