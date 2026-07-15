В красноярском Татышев-парке началось обновление Аллеи памяти

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Работы ведутся по поручению губернатора Красноярского края Михаила Котюкова.
Аллея была создана в 1995 году в память о военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в мирное время. Тогда здесь высадили 50 деревьев, рядом с каждым установили именную табличку.
В мае этого года губернатор вместе с участниками проекта «Сибирский характер» высадил на аллее 27 сибирских яблонь, продолжив традицию сохранения памяти о защитниках Отечества.
Сейчас подрядчик приступил к благоустройству территории. До конца года здесь обустроят дорожки и площадку из плитняка, проведут освещение, восстановят газоны и установят систему видеонаблюдения.
Следующий этап намечен на 2027 год. На аллее появятся памятная стела, интерактивная зона и обновленные именные таблички. При этом все существующие памятные деревья будут сохранены.
«Обновление Аллеи памяти — задача, имеющая для нас особую важность. Аллея превратится в пространство, которое дорого многим красноярцам. Здесь можно будет отдохнуть от городской суеты, пройтись по дорожке, ощутить связь с историей страны и ощутить в сердце благодарность героям, исполнившим воинский долг», — поделился Михаил Ковтунов, директор МАУ «Татышев парк».
Добавим, концепцию обновления разработали студенты Института архитектуры и дизайна СФУ. Победителем стал проект команды, предложившей создать тихое пространство для прогулок и сохранения памяти о героях.