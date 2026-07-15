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Воронежцев предупредили о грозе с градом

Регион находится в зоне желтой погодной опасности.

Источник: Комсомольская правда

Для Воронежской области продлили предупреждение о непогоде: регион по-прежнему находится в зоне желтой погодной опасности. Согласно данным прогностической карты Гидрометцентра по ЦФО, 15 июля предупреждение действует по трем метеопоказателям.

До 18 часов вечера среды местами по Воронежской области ожидаются грозы с сильным ветром, порывы которого будут достигать 15−17 метров в секунду. В отдельных районах синоптики прогнозируют град.

В такую непогоду не ставьте автомобили под старыми деревьями и рекламными щитами, которые могут упасть из-за ветра.