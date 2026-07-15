В Хабаровском крае расширили список льготников по программе арендного жилья

Первые квартиры по новым правилам распределили в ЖК «Северный парк». Одна из тех, кто уже получила ключи — Оксана Шафранова. Она переехала из Донецка в Хабаровск 3 года назад. Оксана работает в онкологическом центре, и все это время с мужем снимала жилье. Документы для участия в программе подала около года назад. Сейчас семья готовится к переезду.