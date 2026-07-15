В Хабаровском крае расширили список льготников по программе арендного жилья

Губернатор края Дмитрий Демешин подписал постановление, которое корректирует систему распределения квот по программе «Доступное арендное жилье в ДФО». Ранее преимущественное право имели только участники СВО, теперь перечень категорий расширен — 40% квартир закрепляется за работниками социальной сферы и семьями погибших бойцов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Согласно новому правилу, 60% квартир закреплено за участниками СВО, работниками ОПК, переехавшими в регион, и молодёжью до 35 лет. Остальные 40% получают местные льготники — врачи, учителя, воспитатели, соцработники, работники ОПК, не имеющие жилья, а также супруги погибших бойцов при наличии совместных детей», — отметил ведущий юрисконсульт регионального оператора АО «Застройщик.27» Константин Котухов.
Программа «Доступное арендное жилье в ДФО» реализуется по поручению Президента РФ Владимира Путина. Хабаровский край занимает первое место в ДФО по числу квартир, которые будут построены и переданы в долгосрочную аренду.
«Изначально планом было установлено строительство и передача в аренду 2388 квартир. По поручению губернатора эту работу усилили, дополнительно увеличив количество льготных квартир на 208. Таким образом, общее количество льготных квартир достигнет 2569, все они будут переданы в льготную аренду до конца 2027 года», — подчеркнули в краевом министерстве.
Арендная плата в квартирах по программе «Доступное арендное жилье в ДФО» составляет одну треть от рыночной ставки. Остальная часть компенсируется за счёт федерального и краевого бюджетов. Стоимость аренды студии площадью 24 кв. метра составит около 5 тысяч рублей в месяц, двухкомнатной квартиры площадью 60 кв. метров — порядка 19 тысяч.
Первые квартиры по новым правилам распределили в ЖК «Северный парк». Одна из тех, кто уже получила ключи — Оксана Шафранова. Она переехала из Донецка в Хабаровск 3 года назад. Оксана работает в онкологическом центре, и все это время с мужем снимала жилье. Документы для участия в программе подала около года назад. Сейчас семья готовится к переезду.
«Ключи получили 1 июля. В квартире есть все для жизни: шкафы для одежды, кровать, оборудованный санузел со стиральной машинкой, на кухне — гарнитур, холодильник, стол и стулья. Поставим телевизор и мягкую мебель и переедем. Раньше снимали квартиру за 35 тысяч в месяц. Здесь аренда всего 8,5 тысячи рублей. Очень благодарны президенту за эту программу и губернатору края за возможность получить квартиру», — отметила Оксана Шафранова.
Свою квартиру дождалась еще одна участница программы — социальный работник Галина Асанова.
«Мы живем в поселке Тополево, а сейчас появилась возможность переехать в город. Дочь у меня студентка, и для нас это большой подарок и великолепная возможность получить квартиру и не разориться», — подчеркнула Галина Асанова.
Прием заявлений и документов от граждан, имеющих право на получение арендного жилья, начался в конце 2024 года. Всего подано более 3,5 тысяч заявлений, 840 человек уже получили квартиры. В этом году жилье будет передаваться в 4-х жилых комплексах: ЖК «Северный парк», ЖК «Чемпион», ЖК «На семи холмах» и ЖК «Южный квартал».