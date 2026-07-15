Новосибирская путешественница объехала полмира на мотоцикле

Любовь к мотоциклам появилась у девушки после поездки в Колумбию, где она познакомилась с мотокаскадёром. Вернувшись домой, она получила права категории «А». «В первый сезон ничего не получалось: я постоянно глохла и думала, зачем вообще купила этот мотоцикл. Но позже дело пошло на лад, я даже познакомилась со своей первой “мотосемьёй”. Сегодня мотоцикл стал неотъемлемой частью моей жизни», — рассказала Анастасия.