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Новосибирская путешественница объехала полмира на мотоцикле

Анастасия Дик за шесть сезонов проехала более 112 000 километров.

Источник: Om1 Новосибирск

Новосибирская путешественница Анастасия Дик объехала полмира на мотоцикле. За шесть сезонов она проехала более 112 000 километров, побывала в Монголии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Узбекистане, Армении, Грузии и Турции, а по России доезжала от Новосибирска до Владивостока, Мурманска, Кавказа, Крыма и Байкала, сообщает «Горсайт».

Любовь к мотоциклам появилась у девушки после поездки в Колумбию, где она познакомилась с мотокаскадёром. Вернувшись домой, она получила права категории «А». «В первый сезон ничего не получалось: я постоянно глохла и думала, зачем вообще купила этот мотоцикл. Но позже дело пошло на лад, я даже познакомилась со своей первой “мотосемьёй”. Сегодня мотоцикл стал неотъемлемой частью моей жизни», — рассказала Анастасия.

Самое важное в дальних поездках — качественно обслужить мотоцикл и взять с собой палатку, спальник, запас еды и воды, а также инструменты для ремонта. Сейчас путешественница ездит на Honda Africa Twin. Свои маршруты она продумывает заранее, чтобы акклиматизация проходила постепенно. «К специальной одежде я отношусь очень ответственно, но лучшая экипировка — это голова. Нужно вести себя на дороге цивилизованно и выбирать разумный скоростной режим», — подчеркнула Анастасия.

Сейчас Анастасия продолжает путешествие по Турции. Её главная мечта — Латинская Америка, но отправиться туда она хочет только с любимым человеком. «В Латинскую Америку хочу отправиться только с любимым человеком. Пока я его не встречу, этого не произойдёт», — отметила она.

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