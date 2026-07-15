Новосибирская путешественница объехала полмира на мотоцикле

Новосибирская путешественница Анастасия Дик объехала полмира на мотоцикле. За шесть сезонов она проехала более 112 000 километров, побывала в Монголии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Узбекистане, Армении, Грузии и Турции, а по России доезжала от Новосибирска до Владивостока, Мурманска, Кавказа, Крыма и Байкала, сообщает «Горсайт».
Любовь к мотоциклам появилась у девушки после поездки в Колумбию, где она познакомилась с мотокаскадёром. Вернувшись домой, она получила права категории «А». «В первый сезон ничего не получалось: я постоянно глохла и думала, зачем вообще купила этот мотоцикл. Но позже дело пошло на лад, я даже познакомилась со своей первой “мотосемьёй”. Сегодня мотоцикл стал неотъемлемой частью моей жизни», — рассказала Анастасия.
Самое важное в дальних поездках — качественно обслужить мотоцикл и взять с собой палатку, спальник, запас еды и воды, а также инструменты для ремонта. Сейчас путешественница ездит на Honda Africa Twin. Свои маршруты она продумывает заранее, чтобы акклиматизация проходила постепенно. «К специальной одежде я отношусь очень ответственно, но лучшая экипировка — это голова. Нужно вести себя на дороге цивилизованно и выбирать разумный скоростной режим», — подчеркнула Анастасия.
Сейчас Анастасия продолжает путешествие по Турции. Её главная мечта — Латинская Америка, но отправиться туда она хочет только с любимым человеком. «В Латинскую Америку хочу отправиться только с любимым человеком. Пока я его не встречу, этого не произойдёт», — отметила она.