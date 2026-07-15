«Яблоко» раздора: Apple рискует попасть под жёсткие санкции российского регулятора

Ранее Apple удалили приложения VK из App Store без предупреждения, сославшись на санкции, хотя компания не находится под ограничениями, и теперь новые пользователи не могут скачать их, а обновления недоступны для установленных, что также грозит проблемами с push-уведомлениями. В VK заявили, что предпринимают меры для восстановления доступа, а для Android сервисы доступны в других магазинах.