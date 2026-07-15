сильный пожар, бензопила как байк, стаи собак

По словам горожан, языки пламени было видно даже с набережной в Кировском районе. Те, кто находился неподалеку от места пожара, сообщали: жилые дома совсем недалеко от этого места, пожарные почему-то ехали очень долго. Другие очевидцы возражают — на место прибыли около шести-семи машин. К обсуждению подключилась супруга одного из огнеборцев — он сейчас на месте.