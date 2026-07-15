Прокуратура проверит срыв сроков подачи горячей воды в 553 дома Ростова

— В городе идет подготовка к отопительному периоду 2026−2027 годов. Однако жители жалуются на долгое отсутствие горячей воды, — рассказал мэр. — Второй этап гидравлических испытаний прошел с 15 июня по 6 июля. Тогда отключили 703 дома и 64 объекта в трех районах. Но в срок горячую воду дали только в 150 домах. По остальным 553 факты нарушений направили в прокуратуру. Сейчас без воды остаются 95 домов. Над устранением аварий работают 29 бригад.