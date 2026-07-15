Жители Красноярского края получили более 25 млн медицинских документов онлайн

Обычно документы появляются в личном кабинете через один рабочий день после создания, но иногда срок может увеличиваться до 30 рабочих дней. Скачать нужный документ можно в разделе «Здоровье» в блоке «Медкарта». Электронная версия имеет юридическую силу, ее можно направить в медорганизацию или врачу.