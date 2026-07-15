Жители Красноярского края получили более 25 млн медицинских документов онлайн

С начала 2026 года медработники Красноярского края оформили и передали жителям более 25,7 млн электронных медицинских документов. Об этом сообщили в региональном минздраве.
С 2024 года все государственные медучреждения края подключены к Единому цифровому контуру здравоохранения. Благодаря этому пациенты могут получать справки, выписки, рецепты, результаты анализов и исследований в личном кабинете на «Госуслугах».
Электронные документы доступны тем, кто дал согласие на их получение. Для этого нужно зайти на «Госуслугах» в раздел «Документы», затем «Здоровье», «Медкарта» и «Медицинские документы», после чего нажать «Запросить» и разрешить получение данных.
Обычно документы появляются в личном кабинете через один рабочий день после создания, но иногда срок может увеличиваться до 30 рабочих дней. Скачать нужный документ можно в разделе «Здоровье» в блоке «Медкарта». Электронная версия имеет юридическую силу, ее можно направить в медорганизацию или врачу.
Всего на портале доступны 36 видов медицинских документов, включая результаты лабораторных и инструментальных исследований, выписки, рецепты, направления, справки, данные о диспансеризации и карту вызова скорой помощи.