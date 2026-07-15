Волочкова показала гематому из-за надрыва мышцы после 25 концертов

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова сообщила, что получила серьезную травму после операции по замене тазобедренного сустава. По словам балерины, причиной осложнений стало слишком раннее возвращение к тренировкам и концертной деятельности.
Артистка опубликовала фотографию из больничной палаты и рассказала, что из-за интенсивных нагрузок получила надрыв мышцы, сопровождающийся обширной гематомой и воспалением. Сейчас ей оказывают помощь специалисты Центрального института травматологии и ортопедии.
— Вот и результат моих перегрузок после операции. После очень быстрого вхождения в форму, растяжек оперированной ножкой, стремительного возвращения на сцену вопреки запретам немецких профессоров и уже проведенных 25 концертов. Надрыв мышцы. Дикая гематома и воспаление, — написала Волочкова в своем личном блоге.
Балерина призналась, что ей сложно беречь себя, поскольку она всегда ставит выступления и зрителей на первое место, несмотря на рекомендации врачей ограничить физические нагрузки.
В марте балерина рассказала, что после хирургического вмешательства по замене тазобедренного сустава она не переставала думать о возвращении на сцену. На следующий день Волочкова попыталась сесть на шпагат, из-за чего у нее разошлись швы и потребовалась повторная процедура.