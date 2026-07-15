Волочкова показала гематому из-за надрыва мышцы после 25 концертов

В марте балерина рассказала, что после хирургического вмешательства по замене тазобедренного сустава она не переставала думать о возвращении на сцену. На следующий день Волочкова попыталась сесть на шпагат, из-за чего у нее разошлись швы и потребовалась повторная процедура.