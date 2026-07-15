Нижегородская область и Танзания планируют расширять сотрудничество

Во время встречи делегации представили потенциал региона в сферах автомобилестроения и судостроения. Так, нижегородские суда на подводных крыльях могут использоваться для развития речного туризма в Танзании. Одной из ключевых тем обсуждения также стало взаимодействие в образовательной сфере. За последние два года 11 студентов из Танзании проходят обучение в Нижегородской области. Также в регионе действует соглашение между ПИМУ и танзанийским Университетом Мванза, в рамках которого проходят совместные образовательные мероприятия.