Нижегородская область и Танзания планируют расширять сотрудничество в торгово-экономической и образовательной сферах. Пути развития партнерских направлений замглавы Нижегородской области Сергей Половников обсудил в ходе рабочей встречи с делегацией Объединенной Республики во главе с чрезвычайным и полномочным послом в Российской Федерации Фредриком Ибрахимом Кибутой.
Во время встречи делегации представили потенциал региона в сферах автомобилестроения и судостроения. Так, нижегородские суда на подводных крыльях могут использоваться для развития речного туризма в Танзании. Одной из ключевых тем обсуждения также стало взаимодействие в образовательной сфере. За последние два года 11 студентов из Танзании проходят обучение в Нижегородской области. Также в регионе действует соглашение между ПИМУ и танзанийским Университетом Мванза, в рамках которого проходят совместные образовательные мероприятия.
Также в рамках визита на площадке Торгово-промышленной палаты Нижегородской области состоялась встреча танзанийской делегации с представителями нижегородских компаний, выразивших заинтересованность в сотрудничестве. Затем делегация побывала с экскурсией в Нижегородском кремле и возложила цветы к мемориальному комплексу «Вечный огонь».
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что нижегородская делегация изучила практики здравоохранения провинции Цзянси.