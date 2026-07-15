Где быстро и дешево можно заправиться в Новосибирске?

Разброс стоимости оказался весьма существенным: разница между минимальным и максимальным ценником превышает 20 рублей за литр. Если на некоторых АЗС топливо можно приобрести примерно за 63 рубля, то на других станциях его стоимость достигает 85 рублей и выше. Несмотря на наличие дополнительных удобств, таких как круглосуточный режим работы, магазины, кафе и возможность оплаты не выходя из машины, эксперты предупреждают водителей о возможных рисках.