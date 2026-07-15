Незаконную постройку решили снести на улице Дачной в Нижнем Новгороде

Власти Нижнего Новгорода приняли решение о сносе самовольной постройки на улице Дачной. Соответствующий документ размещён на интернет‑ресурсе городской администрации.
Объект из кирпича расположен в непосредственной близости от дома № 2. Земельный участок, на котором возведено сооружение, относится к категории территорий, где не произведено разграничение права государственной собственности.
Лицам, причастным к строительству, рекомендовано в добровольном порядке вывезти своё имущество и разобрать постройку. При несоблюдении сроков демонтажа освобождение участка будет выполнено принудительно.
Ранее суд обязал снести недострой в Нижнем Новгороде.