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Незаконную постройку решили снести на улице Дачной в Нижнем Новгороде

Земельный участок, на котором возведено сооружение, относится к категории территорий, где не произведено разграничение права государственной собственности.

Власти Нижнего Новгорода приняли решение о сносе самовольной постройки на улице Дачной. Соответствующий документ размещён на интернет‑ресурсе городской администрации.

Объект из кирпича расположен в непосредственной близости от дома № 2. Земельный участок, на котором возведено сооружение, относится к категории территорий, где не произведено разграничение права государственной собственности.

Лицам, причастным к строительству, рекомендовано в добровольном порядке вывезти своё имущество и разобрать постройку. При несоблюдении сроков демонтажа освобождение участка будет выполнено принудительно.

Ранее суд обязал снести недострой в Нижнем Новгороде.