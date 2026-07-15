Волгоградские новости 15 июля: сильный пожар, бензопила как байк, стаи собак

Неспокойной была минувшая ночь для жителей Ворошиловского района Волгограда — здесь вспыхнул масштабный пожар. По словам очевидцев, его тушили около шести-семи спецмашин. Волжане жалуются на стаю собак, а в Сети делятся роликом, как использовать бензопилу вместо байка, если нет бензина. Эти и другие новости, а также о погоде на 15 июля и отключении света и газа в материале vlg.aif.ru.
Пожар в Ворошиловском районе — пламя тушили полночи.
Огонь охватил строение в Ворошиловском районе — пламя было видно в Кировском.
Масштабный пожар вспыхнул накануне поздним вечером в Ворошиловском районе Волгограда. Огнеборцы сражались с огнем несколько часов.
Официально сообщается, что на улице Консервной загорелись деревянные паллеты и мусор в неэксплуатируемом складском помещении.
Пожар локализовали поздней ночью, позже специалисты МЧС справились с открытым пламенем. Видео выложили в волгоградских чатах.
Местные жители в комментариях делились:
«В начале десятого вечера приехала скорая помощь, горит ужас!».
«Скорее всего, подожгли, чтобы освободить место под новую застройку».
«Возможно, это консервный завод — он также горел месяц назад».
«Нет, это рядом с консервным».
«Завод вроде бы ближе к Волге».
«Появится очередной сетевой магазин».
«Просто решили сжечь мусор, чтобы не вывозить — так дешевле».
«А людям этим дышать…».
По словам горожан, языки пламени было видно даже с набережной в Кировском районе. Те, кто находился неподалеку от места пожара, сообщали: жилые дома совсем недалеко от этого места, пожарные почему-то ехали очень долго. Другие очевидцы возражают — на место прибыли около шести-семи машин. К обсуждению подключилась супруга одного из огнеборцев — он сейчас на месте.
Жители соседних улиц остались без света. Подробности пообещали дать позже в пресс-службе регионального ГУ МЧС, vlg.aif.ru обязательно сообщит их в течение дня.
Это же ночью горело на улице Краснопресненской в Советском районе — огонь вспыхнул возле гаражей около двух часов ночи рядом с мусорными баками у дома № 16. Горожане засняли пожар на камеры.
Пока неизвестно, что стало причиной пожара. Официальная информация будет позже.
Сообщили о состоянии здоровья пострадавших при жёсткой посадке самолёта.
Накануне вечером стало известно о состоянии пилота, который взял прокатиться подростка по просьбе отца девочки. Легкомоторный самолёт рухнул, оба оказались в больнице.
Происшествие случилось 13 июня у хутора Алешкин Чернышковского района. Самолет использовался для обработки сельскохозяйственных полей от вредителей. После инцидента пострадавших доставили в 25-ю и 7-ю волгоградские больницы, врачи последней специализируются на спасении детей и подростков с тяжёлыми травмами, в том числе, после ДТП.
В облздраве сообщили, что и мужчина, и 12-летняя девочка уже выписаны из больниц. Пилот стал фигурантом уголовного дела.
Волгоградцы обсуждают смерть 32-летнего водителя трамвая после 12-часовой смены.
Следком продолжает проверку по поводу смерти 32-летнего мужчины — водителя трамвая. Он скончался сразу после смены. Его нашли без сознания на остановке «Школа № 36», очевидцы вызвали скорую, но спасти его не удалось.
Волгоградцы комментируют: «Катать 12 часов — кто это выдержит! Вот и результат таких смен». «Люди вынуждены соглашаться на любые условия и даже больными выходить на работу — это следствие того, какие у нас зарплаты и цены в магазинах…», «А если бы это случилось во время движения трамвая?».
Жители региона делятся — есть организации, где заставляют работать по 24 часа, хотя официально указано, что смена длится 12. И никто не возмущается — люди боятся потерять работу.
В поисках бензина — на заправках снова пропадает топливо.
Волгоградцы и волжане жалуются: топливо снова стало пропадать на заправках. На ряде АЗС есть только дизель, делятся автомобилисты в чатах. На некоторых заправках работают не все колонки.
Волгоградцы предлагают властям перенять опыт Ленобласти — здесь губернатор Александр Дрозденко ввел ограничения на выдачу топлива для служебных автомобилей чиновников наравне с жителями региона. А на некоторых заправках разрешили заливать бензин в канистры — для заправки садовой техники.
Тем временем в Сети завирусилось юмористическое видео, как водитель использует бензопилу вместо мотоцикла.
Стаи собак терроризируют Волжский.
Волжане предупреждают друг друга в чатах: нужно быть очень осторожными тем, кто живёт на улице Волгодонской в районе дома № 12 или собирается идти в этом направлении — территорию оккупировала стая собак, их здесь больше десятка. Они становятся всё агрессивнее, уже зафиксирован случай нападения на женщину.
«Стая собирается возле мусорных контейнеров в темное время суток. Жители опасаются за свою безопасность», — пишут местные жители.
Погода: полный штиль.
Сухая и безветренная погода установилась в Волгограде и области. В среду днём северо-западный ветер не поднимется сильнее 12 м/с в мегаполисе и 13 м/с в районах. Температура в региональном центре будет держаться днём 29…31º, на территории области — 27…32º, кое-где поднимется до 34º
Радио и ТВ: два дня без эфира.
В хуторе Ляпичев Калачёвского района отключат 15 июля телевещание. РТРС-1 и РТРС-2 не будут работать с 10:00 до 16:00.
16 июля вещание радиостанций «Радио России», «Маяк» и «Вести FM» прервут в Камышине с 05:00 до 14:00.
Отключат свет: два района.
Без электричества останутся 15 июля:
Красноармейский район 09:00−18:00.
ул. Инженерная, 1−17;
ул. Мятная, 2−6, 14−18;
ул. Колесная, 70−88, 88а, 72А, 74, 99−133;
ул. Куйбышева, 47, 47А, 49, 51−65, 83−103, 103Б, 87−107;
ул. Дачная, 54−98, 148, 154, 154а, 152, 101, 105, 109, 111, 127, 129, 131, 133, 139, 125−133, 151, 153; ул. 33-х Героев, 97а-149, 104а-146, 148−150;
ул. Бутлерова, 100−148;
ул. Клавы Панчишкиной, 95Б, 95−149, 76−130, 130а.
улицы Маковая, Ирисовая. Рубиновая, Мускатная, Парниковая, 4−6, Мандариновая, Пионовая, Мраморная, Клеверная, Жасминовая.
Тракторозаводский район 09:00−17:00.
ул. Дундича, 1, 3, 5−25, 8а, 14а, 27, 27а-27д, 29, 2−20, 31−81, 45а, 45Б, 162−224, 190а, 2−106, 60а, 60Б, 62а, 29, 118−160;
ул. Березовая, 6−14, 14−24, 16−26;
ул. Сборочная, 2−52;
ул. Талалихина, 1−47, 1Б, 2−32;
ул. Костычева, 139−157, 140−158, 162−204, 163−204, 193а, 209, 211;
ул. Александрова, 2−64, 1−63, 7а, 8−54, 54А, 26а, 26Б, 54Б, 65−95, 66−96, 98−140 д.97−139, 31, 35−95, 84−140, 56−82, 1−29, 21а, 97−159, 157а, 174b 195, 142−206, 188а, 196а, 163−219, 210−250;
ул. Левитана, 3−53, 25а, 25Б, 12−74, 32а, 76−170, 55−141, 143−205, 205а, 172−234, 234а, 215, 217, 219, 221, 223, 227, 250, 302, 288, 294, 259, 259А, 251, 541, 242, 244, 322;
ул. Чекистов, 2−62, 2а, 2Б, 2 В, 2 г, 7−73, 17а, 47а, 62Б, 62 В, 62 г, 64−134, 120а, 171−223, 223−233, 75−169, 62ж, 64а;
ул. Платиновая, 7, 9, 2, 15, 23, 10, 14, 18, 29;
пер. Платиновый, 13, 15;
ул. Североосетинская, 1, 3, 4, 6, 8;
ул. Алюминиевая, 21, 36, 40, 35, 45, 63; пер. Алюминиевый, 13;
ул. Валуйская, 11−61, 6, 6а, 65−83, 93−101, 99а, 111; ул. Кабардино-Балкарская, 4, 1/1071;
ул. Никелевая, 53; пер. Медный, 18; ул. Медная, 63; ул. Стальная, 34; пер. Стальной, 59; ул. Берилловая, 4а;
пер. Берилловый, 1, 4; ул. Титановая, 25, 5, 11а, 52; ул. Нефритовая, 8, 10, 35; ул. Золотая, 13, 15, 36; ул. Кобальтовая, 9;
ул. Бурмакова, 1−15, 17−29, 24−30, 22 г, 22Б;
ул. Дзержинского, 57−77, 77а, 77Б, 79−85, 44−84;
ул. Бехтерева, 2−12, 22, 24, 39; ул. Путиловская, 7−13, 8, 17−37, 15а, 15д;
ул. Привокзальная, 2а-22а, 1а-15а, 3Б-15Б, 8−22, 24а, 26−68, 26а, 41, 46а, 48а, 70−120, 108а, 49−97, 93а, 60/58, 60/151;
ул. Дежнева, 1, 2, 2Б, 3, 5а-21а, 2Б, 15−23, 17а, 2−22, 4−64, 22а, 56а, 25−69, 2−56, 49−91, 49а, 66−104, 94Б, 71−121, 111а;
ул. Сенявина, 1−47, 2−48, 38а, 50−74, 49−75, 77, 78, 76, 80−88, 79−87;
ул. Дружбы Народов, 1−47, 2а-48а;
ул.62-й Армии, 1а-17а, 2−18, 1−55, 2а, 2Б, 2 г, 6а, 6Б, 8Б, 8 В, 10Б, 10 В, 12Б, 14Б, 16Б, 19а-35а, 37а, 39а;
ул. Прокофьева, 2−56, 1−55, 2а-40а, 1а-47а;
пер. Чугунолитейный, 9−13, 9а;
пер. Чепурниковский, 2−4, 2а;
ул. Шаляпина, 10−14;
пер. Монтажный, 1а, 1Б, 1, 3, 6, 5;
ул. Богдана Хмельницкого, 50−84, 50Б, 1Б, 7, 9, 1а, 25−33;
ул. Мечникова, 1−27, 13/1, 13/2, 2−26;
ул. Антонова, 1−19, 2−20, 21, 22;
пер. Технологический, 1−21, 2−20, 22, 23.
Отключат газ: три города и станица.
Газ отключат 15 июля.
в Волжском 09:00−13:00.
ул. С. Р. Медведева, 41, 43А, 45, 51, 55, 57, 59;
ул. им. Генерала Карбышева, 171;
ул. 87-я Гвардейская, 21;
ул. Грушевая, Крыжовниковая, Виноградная, Смородиновая, Терновая, Брусничная;
СНТ «Цветущий сад».
В Камышине 08:00−17:00.
5 мкр;
ул. Братьев Сорокиных;
ул. им. Героя Советского Союза Маресьева;
ул. Басалаева.
ст. Усть-Бузулукская 09:00−17:00.
ул. Степная, 1−36;
ул. Ломоносова, 1−140;
ул. Хоперская, 1−87;
пер. Некрасова, 1−3;
пер. Пионерский, 1−12;
ул. Советская, 1−116;
пер. Рербикова, 1−11;
пер. Калинина, 1−20;
пер. Чапаева, 1−18;
пер. Разина, 1−15;
пер. Родниковский, 1−13;
ул. Буденного от дома 1 до дома 45.
В Жирновске 08:00−20:00.
ул. Карла Маркса, 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 70А, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 83А, 84, 84А, 85, 87, 88, 89, 90, 90А, 91, 92, 93, 94, 94А, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 122А, 123, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 140, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 166;
ул. Чапаева, 1, 1А, 1 В, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37;
ул. Набережная, 1А, 2, 4, 6, 8, 10, 12.