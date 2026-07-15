В Калининграде оштрафовали водителя, который катал пассажира на подножке авто

Калининградцы сняли на видео развлечение местной молодежи — водитель катал пассажира на подножке авто. Ролик посмотрели сотрудники ГИБДД и зафиксировали грубое нарушение Правил дорожного движения. Как сообщает пресс-служба ГАИ, нарушителя отыскали.
Инцидент, как выяснили, произошел 12 июля в Калининграде на ул. Фрунзе.
В отношении водителя и пассажира возбуждены дела об административных правонарушениях сразу по четырем следующим статьям Кодекса об административных правонарушениях.
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