Суд увидел в контракте театра в РТ нарушение антикоррупционного законодательства

Как следует из материалов проверки, директор Буинского государственного драматического театра, по контракту на постановку спектакля по пьесе, получил право использовать драматическое произведение для постановки спектакля за сумму более 146 тыс. рублей. При этом второй стороной контракта выступила заместитель директора по финансированию, которая находилась в прямом его подчинении.
«Эти обстоятельства свидетельствуют о наличии конфликта интересов, что является нарушением требований Федерального закона № 273-ФЗ “О противодействии коррупции”. Личная заинтересованность руководителя театра в заключении контракта с подчиненным учреждением (фактически с самим собой через представителя) противоречит закону. Сделка, совершенная с нарушением запретов, установленных антикоррупционным законодательством, является ничтожной на основании ст.ст. 168 и 169 Гражданского кодекса РФ, поскольку посягает на публичные интересы, направлена на расходование бюджетных средств в условиях, ставящих под сомнение добросовестность контрагента, и противоречит основам правопорядка», — говорится в сообщении надзорного ведомства.
Выявив нарушение, прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением. Суд заявление удовлетворил, признав контракт недействительным и обязав директора вернуть театру денежные средства.