Суд увидел в контракте театра в РТ нарушение антикоррупционного законодательства

«Эти обстоятельства свидетельствуют о наличии конфликта интересов, что является нарушением требований Федерального закона № 273-ФЗ “О противодействии коррупции”. Личная заинтересованность руководителя театра в заключении контракта с подчиненным учреждением (фактически с самим собой через представителя) противоречит закону. Сделка, совершенная с нарушением запретов, установленных антикоррупционным законодательством, является ничтожной на основании ст.ст. 168 и 169 Гражданского кодекса РФ, поскольку посягает на публичные интересы, направлена на расходование бюджетных средств в условиях, ставящих под сомнение добросовестность контрагента, и противоречит основам правопорядка», — говорится в сообщении надзорного ведомства.