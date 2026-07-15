В Воронежской области при падении обломков БПЛА пострадал мужчина

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Мужчина получил ранения в результате падения обломков БПЛА в пригороде Воронежа, он находится в больнице, сообщил губернатор области Александр Гусев.
«Минувшей ночью дежурными силами ПВО в пригороде Воронежа был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат. В результате падения обломков ранения получил мужчина 1997 года рождения. Он находится в больнице», — написал губернатор в канале на платформе «Макс».
Кроме того, повреждены три частных дома: в одном обломок повредил стену, в другом — кровлю и забор, в третьем — только кровлю. Выбиты стекла в еще одном нежилом здании.
Как отметил Гусев, режим опасности атаки БПЛА в регионе не объявлялся.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше