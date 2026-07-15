Снижают качество жизни и приводят к тяжелым болезням: воронежцам рассказали о последствиях половых инфекций

Инфекции, передаваемые половым путем, представляют собой серьезную проблему. К наиболее распространенным из них относятся хламидиоз, гонорея, сифилис, трихомониаз, генитальный герпес, вирус папилломы человека (ВПЧ), а также ВИЧ и гепатит В. Эти заболевания не только снижают качество жизни, но и могут приводить к тяжелым последствиям: бесплодию, хроническим воспалительным процессам, осложнениям беременности и даже развитию онкологических заболеваний, в частности рака шейки матки.