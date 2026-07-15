В США оценили шансы французских Rafale против российских Су-57

Авторы отмечают, что новейший российский истребитель пятого поколения Су-57 сочетает в себе малозаметность, мощную радиолокационную станцию, больший запас топлива и более тяжелую боевую нагрузку. Даже более ранние Су-35С и Су-30СМ оснащены радарами, в несколько раз мощнее, чем у Rafale, и имеют преимущества в радиусе действия, дальности поражения и летных характеристиках, признали журналисты.