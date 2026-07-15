Российские истребители значительно превосходят французские Rafale, которые планировалось передать Украине. Об этом пишет издание Military Watch Magazine, сравнивая характеристики самолетов.
Авторы отмечают, что новейший российский истребитель пятого поколения Су-57 сочетает в себе малозаметность, мощную радиолокационную станцию, больший запас топлива и более тяжелую боевую нагрузку. Даже более ранние Су-35С и Су-30СМ оснащены радарами, в несколько раз мощнее, чем у Rafale, и имеют преимущества в радиусе действия, дальности поражения и летных характеристиках, признали журналисты.
При этом в MWM заявили, что Rafale представляет собой «несколько более серьезную проблему» для ВКС России, чем нынешние «по большей части устаревшие» украинские истребители F-16, МиГ-29, Mirage 2000 и Су-27.
Ранее президент России Владимир Путин назвал сверхсовременный отечественный истребитель Су-57 лучшим в мире, подчеркнув, что ни одна другая боевая машина такого класса не может сравниться с ним по характеристикам.