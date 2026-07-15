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В США оценили шансы французских Rafale против российских Су-57

MWM: российские истребители сильно превосходят обещанные ВСУ французские Rafale.

Источник: Комсомольская правда

Российские истребители значительно превосходят французские Rafale, которые планировалось передать Украине. Об этом пишет издание Military Watch Magazine, сравнивая характеристики самолетов.

Авторы отмечают, что новейший российский истребитель пятого поколения Су-57 сочетает в себе малозаметность, мощную радиолокационную станцию, больший запас топлива и более тяжелую боевую нагрузку. Даже более ранние Су-35С и Су-30СМ оснащены радарами, в несколько раз мощнее, чем у Rafale, и имеют преимущества в радиусе действия, дальности поражения и летных характеристиках, признали журналисты.

При этом в MWM заявили, что Rafale представляет собой «несколько более серьезную проблему» для ВКС России, чем нынешние «по большей части устаревшие» украинские истребители F-16, МиГ-29, Mirage 2000 и Су-27.

Ранее президент России Владимир Путин назвал сверхсовременный отечественный истребитель Су-57 лучшим в мире, подчеркнув, что ни одна другая боевая машина такого класса не может сравниться с ним по характеристикам.

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