Mash: Литвинова выставила на продажу квартиру в центре Москвы за миллиард рублей

Актриса Рената Литвинова выставила на закрытую продажу квартиру в центре Москвы за один миллиард рублей — ради заключения сделки она готова уступить в цене. Об этом в среду, 15 июля, рассказали в Telegram-канале Mash.
Объект площадью 344 квадратных метра расположен в ЖК «Большая Дмитровка IX». Он объединен из двух квартир в одну. На данный момент на покупку жилья претендует крупный столичный бизнесмен, который уже внес аванс. Однако показы элитной недвижимости все еще продолжаются.
Большую часть мебели вывезли на склад по просьбе потенциального владельца, чтобы снизить стоимость. Однако за доплату в пять миллионов рублей можно забрать весь интерьер, куда входят антикварные ширмы, зеркала, люстры, дисковый телефон, мебель, коллекцию картин из бабочек и живопись, уточнили в публикации.
На данный момент подтверждения информации о продаже недвижимости не было.
Ранее в СМИ также появилась информация о том, что Литвинова выставила на продажу свои вещи на общую сумму, превышающую шесть миллионов рублей, якобы из-за финансовых трудностей. Для привлечения внимания к товарам она снизила стоимость на некоторые позиции на 7−72 процента.