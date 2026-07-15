Mash: Литвинова выставила на продажу квартиру в центре Москвы за миллиард рублей

Ранее в СМИ также появилась информация о том, что Литвинова выставила на продажу свои вещи на общую сумму, превышающую шесть миллионов рублей, якобы из-за финансовых трудностей. Для привлечения внимания к товарам она снизила стоимость на некоторые позиции на 7−72 процента.