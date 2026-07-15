Почти 118 млн рублей получат нижегородские фермеры от региона

В Нижегородской области определили круг получателей финансовой поддержки для развития ключевых сегментов малого агробизнеса в 2026 году. Указ губернатора Нижегородской области размещён на официальном ресурсе с правовыми актами.
Средства на субсидии заложены в областном бюджете не только на 2026 год, но и на плановые 2027−2028 годы. Распределение денег пройдёт среди участников, успешно прошедших отбор, организованный региональным министерством сельского хозяйства и продовольственных ресурсов.
В рамках направления «Грант на развитие фермерского хозяйства» финансовую помощь предоставят 11 фермерам. Суммы грантов варьируются в диапазоне от 4,68 млн до 30 млн рублей.
Дополнительно поддержку получили два проекта по программе «Агромотиватор» — на каждый из них выделено по 5 млн рублей.
Совокупный размер финансирования, предусмотренного утверждённым перечнем, приближается к 118 млн рублей.
Ранее в Нижегородской области оценили мощь техники Ростсельмаш.