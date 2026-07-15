Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почти 118 млн рублей получат нижегородские фермеры от региона

Распределение денег пройдёт среди участников, успешно прошедших отбор, организованный региональным министерством сельского хозяйства и продовольственных ресурсов.

В Нижегородской области определили круг получателей финансовой поддержки для развития ключевых сегментов малого агробизнеса в 2026 году. Указ губернатора Нижегородской области размещён на официальном ресурсе с правовыми актами.

Средства на субсидии заложены в областном бюджете не только на 2026 год, но и на плановые 2027−2028 годы. Распределение денег пройдёт среди участников, успешно прошедших отбор, организованный региональным министерством сельского хозяйства и продовольственных ресурсов.

В рамках направления «Грант на развитие фермерского хозяйства» финансовую помощь предоставят 11 фермерам. Суммы грантов варьируются в диапазоне от 4,68 млн до 30 млн рублей.

Дополнительно поддержку получили два проекта по программе «Агромотиватор» — на каждый из них выделено по 5 млн рублей.

Совокупный размер финансирования, предусмотренного утверждённым перечнем, приближается к 118 млн рублей.

Ранее в Нижегородской области оценили мощь техники Ростсельмаш.