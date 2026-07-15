Хабаровский край вырастит 700 тысяч кедров после пожаров

Работы по лесовосстановлению в регионе проводят в рамках президентского нацпроекта «Экологическое благополучие». В прошлом году площадь восстановленных лесов в Хабаровском крае превысила площадь вырубленных и погибших насаждений более чем в два раза: показатель составил 227,1% при установленном плане в 100%.