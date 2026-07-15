Хабаровский край вырастит 700 тысяч кедров после пожаров

В Хабаровском крае начали новый этап восстановления лесов, пострадавших от пожаров. В питомниках краевого учреждения «Хабаровское специализированное лесное хозяйство» в селе Некрасовка специалисты высадили тонну семян сосны корейской, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.
Из посевного материала планируют получить около 600−700 тысяч молодых деревьев. После выращивания саженцы отправят в лесные массивы региона, в том числе на территории, где огонь уничтожил насаждения.
Выращивание будущего леса начинается задолго до появления первых ростков. Семена сосны корейской перед посадкой проходят специальную подготовку: их в течение 2−3 месяцев выдерживают под толстым слоем снега. Этот процесс называется снегованием и необходим для повышения всхожести.
Перед посевом специалисты готовят и почву. Участки вспахивают, проводят дискование, формируют гребни для лучшего прогрева и отвода влаги. Затем семена вручную высаживают в подготовленные борозды, а сверху покрывают слоем опилок. Мульча защищает посадки от размывания дождями и помогает сохранить их от бурундуков.
Работы по лесовосстановлению в регионе проводят в рамках президентского нацпроекта «Экологическое благополучие». В прошлом году площадь восстановленных лесов в Хабаровском крае превысила площадь вырубленных и погибших насаждений более чем в два раза: показатель составил 227,1% при установленном плане в 100%.
Саженцы из питомников «Хабспецхоза» используют не только для восстановления лесов, но и для озеленения населённых пунктов края. В этом году более 3,5 тысячи деревьев, выращенных специалистами предприятия, высадили в Хабаровске в рамках акции «Сад памяти».