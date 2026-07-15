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Крымчан предупредили об информационной атаке Киева с использованием нейросетей

Крючков предупредил крымчан об информационной атаке Киева с использованием ИИ.

Жителей Крыма предупредили об информационной атаке киевского режима с использованием искусственного интеллекта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы республики Олег Крючков.

«Началась новая информационная вражеская атака», — написал он.

В крымских чатах появляются вбросы. Фейки также отправляются администраторам каналов. Для создания такого контента используют ИИ. Авторы вбросов переозвучивают видео программ и обращений.

«Основные: голод в Крыму, в больнице умер пациент из-за отключения света, мост закрыт, в банкоматах нет наличных», — рассказал Крючков.

Советник добавил, что доверять можно только официальной информации со страницы главы Крыма Сергея Аксенова, верифицированных каналов и официальных СМИ.

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