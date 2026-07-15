В Красноярске мужчина с муляжом гранаты ограбил знакомого на 572 тыс. рублей

В Красноярске завершили расследование уголовного дела о разбойном нападении. Перед судом предстанет местный житель, которого обвиняют в нападении на знакомого с предметом, похожим на гранату.
По данным полиции, в апреле в отдел полиции № 1 обратился житель Красноярска. Он рассказал, что знакомый под угрозой забрал у него цепочку, кольцо, деньги и банковскую карту. Общий ущерб составил 572 тыс. рублей. Потерпевший пояснил, что познакомился с мужчиной в больнице и предложил ему работу разнорабочим. Позже между ними произошел конфликт.
Полицейские установили, что обвиняемый был недоволен тем, что знакомый долго злоупотреблял алкоголем и не давал ему работу, а ему нужны были деньги. Тогда мужчина пришел к нему домой с муляжом гранаты и похитил имущество. После нападения он сдал цепь в ломбард за 250 тыс. рублей, потратил деньги и уехал к родственникам в Чувашию. Там его задержали сотрудники полиции.
Уголовное дело расследовали по статье о разбое. Обвиняемый находится в СИЗО.