В Красноярске мужчина с муляжом гранаты ограбил знакомого на 572 тыс. рублей

Полицейские установили, что обвиняемый был недоволен тем, что знакомый долго злоупотреблял алкоголем и не давал ему работу, а ему нужны были деньги. Тогда мужчина пришел к нему домой с муляжом гранаты и похитил имущество. После нападения он сдал цепь в ломбард за 250 тыс. рублей, потратил деньги и уехал к родственникам в Чувашию. Там его задержали сотрудники полиции.