На Богучанской ГЭС приступили к плановому ремонту гидроагрегата

Персонал Богучанской ГЭС приступил к плановому текущему ремонту гидроагрегата № 5.
Работы организованы в соответствии с годовым графиком, включают ремонт подпятника и направляющих подшипников, осмотр статора генератора после наработки нормативного количества часов, техническое обслуживание и ремонт вспомогательных систем.
В первой декаде июля после завершения планового текущего ремонта и итоговых испытаний был введен в работу агрегат № 9. В работе находятся восемь из девяти гидроагрегатов, в сутки Богучанская ГЭС производит около 57,2 млн кВт.ч, что на 18,7% выше средней проектной выработки станции.
До 31 июля 2026 года Енисейское бассейновое водное управление установило для Богучанской ГЭС режим работы в диапазоне расходов 3400—4300 кубометров в секунду. Решение принято в соответствии с Правилами использования водных ресурсов и рекомендациями Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Ангаро-Енисейского каскада. Действующий режим учитывает гидрологическую обстановку на озере Байкал и притоках Ангары, а также прогнозы по динамике притока.
Являясь четвертой, замыкающей, станцией Ангарского каскада, Богучанская ГЭС выполняет ответственную задачу по обеспечению навигационных уровней на водопостах Богучаны и Татарка. Фактические средние расходы через гидроагрегаты Богучанской ГЭС в первой половине июля составляли около 3750 кубометров в секунду, при этом уровень Богучанского водохранилища поддерживался в районе отметки 207,7 м над уровнем Балтийского моря. Уровень реки Ангара в нижнем бьефе станции в течение июля повысился с отметки 138,64 до 138,84 м, что позволяет выполнять предписания ЕнБВУ. Режим может быть изменен в оперативном режиме в случае изменения обстановки на Ангаро-Енисейском каскаде.
Режимы наполнения и сработки водохранилищ, пропуск паводков на ГЭС устанавливает Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) с учетом рекомендаций Межведомственной рабочей группы, в состав которой входят представители МЧС России, Минсельхоза России, Росрыболовства, Росморречфлота, АО «СО ЕЭС», органов исполнительной власти субъектов Федерации и др.
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