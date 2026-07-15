На Богучанской ГЭС приступили к плановому ремонту гидроагрегата

Являясь четвертой, замыкающей, станцией Ангарского каскада, Богучанская ГЭС выполняет ответственную задачу по обеспечению навигационных уровней на водопостах Богучаны и Татарка. Фактические средние расходы через гидроагрегаты Богучанской ГЭС в первой половине июля составляли около 3750 кубометров в секунду, при этом уровень Богучанского водохранилища поддерживался в районе отметки 207,7 м над уровнем Балтийского моря. Уровень реки Ангара в нижнем бьефе станции в течение июля повысился с отметки 138,64 до 138,84 м, что позволяет выполнять предписания ЕнБВУ. Режим может быть изменен в оперативном режиме в случае изменения обстановки на Ангаро-Енисейском каскаде.