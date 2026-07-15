Очистные сооружения строят в селе Благодатном Хабаровского района

В селе Благодатном продолжается строительство очистных сооружений канализации. Работы ведутся по краевой адресной инвестиционной программе при участии средств краевого бюджета. Заказчик — администрация Хабаровского района, подрядчик — ООО «ДальСтройКомплект». Пока выполнено 70% от запланированного объема работ. Компания-подрядчик имеет опыт реализации аналогичных проектов. В апреле 2026 года введены в эксплуатацию очистные сооружения в селе Бычиха, построенные этой же организацией. Данный факт, по мнению заказчика, подтверждает надежность исполнителя и качество работ. Завершение строительства в Благодатном повысит качество коммунальной инфраструктуры и улучшит экологическую обстановку в районе. Сроки сдачи объекта не уточняются. Работы продолжаются согласно графику.