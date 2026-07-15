У «Лужников» перекроют движение 18 июля из-за концерта Агутина

В районе стадиона «Лужники» в Москве вечером 18 июля временно перекроют движение по нескольким улицам из-за концерта Леонида Агутина. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
Движение будет перекрыто с 20:00 до окончания концерта по следующим участкам:
Проектируемый проезд № 2309 (от Усачевой улицы до улицы Доватора);
улица Савельева (от Усачевой улицы до улицы Доватора);
улица Доватора (от улицы Хамовнический Вал до 3-й Фрунзенской улицы);
улица 10-летия Октября (от Усачевой улицы до улицы Доватора);
3-я Фрунзенская улица (от улицы Доватора до улицы Ефремова);
улица Ефремова (от 3-й Фрунзенской до Трубецкой улицы);
Трубецкая улица (от улицы Ефремова до Комсомольского проспекта).
Кроме того, с 8:00 мск до окончания концерта будет закрыт съезд с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора. С 00:01 18 июля будет запрещена парковка на перекрытых улицах.