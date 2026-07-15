Почему в известном доме- «кукурузе» возле Комаровки нет света по вечерам

Минчанам сказали, почему в известном высотном доме- «кукурузе» возле Комаровского рынка нет света по вечерам. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости».
Пять многоэтажных домов по улице Веры Хоружей знамениты не только из-за своей необычной формы — они оказались первыми монолитно-каркасными домами, которые были построены в республике.
Одна из пользовательниц Threads* обратила внимание на отсутствие света в вечернее время в одном из домов.:
— Знатоки Минска, расскажите, почему в этом доме (улица Веры Хоружей, 22) никогда не горит свет?
Как оказалось, одна из высоток является офисным зданием (одним из первых в Беларуси бизнес-центров), а не жилым домом. И поэтому после окончания рабочего дня там не горят окна.
Кстати, некоторые из минчан признались, что узнали про офисный статус здания при устройстве на работу в размещенные там компании.
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