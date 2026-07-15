В Хабаровске мужчина украл старую иномарку соседа и продал её за десять тысяч рублей

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, в полицию обратился местный житель, заявивший о пропаже иномарки стоимостью 200 тысяч рублей. Автомобиль 1990 года выпуска он приобрёл в нерабочем состоянии и поставил на стоянку во дворе дома по улице Уборевича. Сотрудники уголовного розыска задержали соседа потерпевшего. Тот пояснил, что долгое время наблюдал за машиной, а затем решил её продать. Для этого он нашёл объявление о немедленном выкупе автомобилей и договорился о встрече. Покупателю злоумышленник заявил, что машина досталась ему по наследству от покойного дяди, а документы якобы украли. Приехавший мужчина не стал проверять эту информацию, заплатил десять тысяч рублей и увёз автомобиль на эвакуаторе. В счёт погашения ущерба у задержанного изъяли телевизор, холодильник и смартфон. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.