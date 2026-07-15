Модный показ и танцы на колясках — театр «Теплые артисты» завершает сезон

Волгоградский инклюзивный театр «Теплые артисты» завершает сезон. Заключительный спектакль состоится 16 июля в 19:00 на летней сцене областного театра кукол на улице Коммунистической, 1.
Для зрителей приготовили отрывки из спектаклей с участием людей с особенностями здоровья и постановок социального творческого объединения «Горожанки». Также в программе модный показ с участием особенных моделей и танцы на колясках.
Вход свободный, забронировать места можно по телефону 8−905−330−89−65. 0+
Ранее стало известно, что мотофест в Камышине отменили из-за проблем с топливом.