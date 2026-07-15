Непогода задержится в Хабаровском крае ещё на сутки

По информации Дальневосточного УГМС днём 15 и ночью 16 июля в южных и на востоке центральных районов края ожидаются дожди, местами сильными, а также ливни с грозами. Сильные осадки пройдут на территории Бикинского, Вяземского, Советско-Гаванского и Ванинского районов, а также района имени Лазо, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
«16 июля на севере края в Ульчском, Николаевском, Тугуро-Чумиканском, Аяно-Майском районах и Охотском округе ожидаются сильные дожди, местами очень сильные, на побережье усиление ветра порывами до 19−24 м/с», — говорится в сообщении.
На реках возможны подъёмы уровней воды на 1,0−1,5 м, местами с выходом воды на пойму, на малых реках имеется вероятность достижения отметок неблагоприятного явления.
Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю напоминает жителям и гостям края о необходимости соблюдения мер безопасности в период прохождения паводка.