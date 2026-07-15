Врач Трифонова объяснила, почему в жару у детей появляется аллергия на ягоды

1. Начинайте с небольшого количества. Вводите новый сорт ягод или увеличивайте порцию постепенно. Начните с 2−3 ягод утром и наблюдайте за состоянием ребёнка в течение 2−3 часов. Если всё хорошо, на следующий день можно увеличить порцию вдвое.