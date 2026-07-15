Врач Трифонова объяснила, почему в жару у детей появляется аллергия на ягоды

В летний период, когда температура воздуха повышается, многие дети сталкиваются с аллергией на ягоды, которые ранее не вызывали подобных реакций. Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Елена Трифонова, объяснила, почему это происходит, сообщает 450media.ru.
По словам специалиста, в жаркую погоду организм ребёнка подвергается повышенному стрессу. Это приводит к ряду физиологических изменений:
Обезвоживание. В условиях высокой температуры дети часто теряют больше жидкости, чем обычно. Это делает организм более уязвимым.
Увеличение проницаемости слизистой ЖКТ. Из-за обезвоживания слизистая оболочка желудочно-кишечного тракта становится более проницаемой. Это может способствовать более быстрому проникновению аллергенов в кровь.
Гиперреактивность иммунной системы. В жару иммунная система может работать более активно, что увеличивает вероятность аллергических реакций на различные продукты.
Некоторые ягоды содержат вещества, которые могут спровоцировать аллергическую реакцию. Так, в клубнике и землянике содержатся гистамин-либераторы, малина богата салицилатами, а виноград часто содержит плесневые грибки.
Чтобы избежать неприятных последствий, родителям следует соблюдать несколько рекомендаций:
1. Начинайте с небольшого количества. Вводите новый сорт ягод или увеличивайте порцию постепенно. Начните с 2−3 ягод утром и наблюдайте за состоянием ребёнка в течение 2−3 часов. Если всё хорошо, на следующий день можно увеличить порцию вдвое.
2. Не смешивайте разные виды ягод. Если вы даёте ребёнку несколько видов ягод одновременно, будет сложно определить, на какой именно продукт возникла реакция.
3. Следите за состоянием кожи и дыханием ребёнка. Если вы заметили сыпь, зуд или отёк, немедленно прекратите давать ягоды и обратитесь к врачу.