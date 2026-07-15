Раненый и поврежденные дома: что известно о сбитии БПЛА в Воронеже 15 июля?

Один беспилотник был уничтожен в пригороде Воронежа в ночь на 15 июля. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.
Есть пострадавший. В результате падения обломков был ранен мужчина 1997 года рождения. Сейчас он находится в больнице.
Также известно, что пострадали три частных дома. Так, в одном из них обломок повредил стену, в другом — кровлю и забор, в третьем — только кровлю. Также выбиты стекла в одном нежилом здании.
Как пояснил глава региона, исходя из оперативной обстановки, режим опасности атаки БПЛА в области не объявлялся.
По информации Минобороны РФ, с восьми часов вечера 14 июля до семи часов утра 15 июля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 93 украинских БПЛА самолетного типа над российскими регионами.