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Раненый и поврежденные дома: что известно о сбитии БПЛА в Воронеже 15 июля?

Последние детали об отражении атаки — в материале vrn.aif.ru.

Один беспилотник был уничтожен в пригороде Воронежа в ночь на 15 июля. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

Есть пострадавший. В результате падения обломков был ранен мужчина 1997 года рождения. Сейчас он находится в больнице.

Также известно, что пострадали три частных дома. Так, в одном из них обломок повредил стену, в другом — кровлю и забор, в третьем — только кровлю. Также выбиты стекла в одном нежилом здании.

Как пояснил глава региона, исходя из оперативной обстановки, режим опасности атаки БПЛА в области не объявлялся.

По информации Минобороны РФ, с восьми часов вечера 14 июля до семи часов утра 15 июля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 93 украинских БПЛА самолетного типа над российскими регионами.

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