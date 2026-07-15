Цены на бензин и отдых в Приморье взлетели сильнее всего за июнь

Ещё заметнее росли цены в сфере услуг — в среднем на 1,7%. Путевки в отдельные страны Юго-Восточной Азии подорожали на 14%, а отдых на Черноморском побережье России взлетел в цене в 1,2 раза. При этом поездки в Китай подешевели на 3%, а экскурсионные туры по России — на 2%. Гостиницы прибавили в среднем 11%, хостелы — 16%, санатории — 11%, дома отдыха и пансионаты — 6%. Кроме того, на 3−4% выросли цены на услуги сотовой связи и билеты в кинотеатры.