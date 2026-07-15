Цены на бензин и отдых в Приморье взлетели сильнее всего за июнь

Автомобильное топливо, гостиницы и турпутевки стали лидерами по росту цен в Приморском крае в июне 2026 года. По данным Приморскстата, за месяц потребительские цены в регионе выросли на 0,8%, а годовая инфляция достигла 7,2%. Сильнее всего подорожало дизельное топливо и бензин всех марок, а также услуги, связанные с отдыхом.
В непродовольственном сегменте именно топливо показало наиболее быстрый рост: дизель подорожал на 6%, бензин — на 6−10%. К концу июня средняя стоимость литра АИ-92 в Приморье достигла 76,34 рубля, АИ-95 — 79,75 рубля, дизельного топлива — 91,17 рубля. Для сравнения: в среднем по России 92-й бензин стоил 68,76 рубля, 95-й — 74,38 рубля, дизель — 84,84 рубля.
Ещё заметнее росли цены в сфере услуг — в среднем на 1,7%. Путевки в отдельные страны Юго-Восточной Азии подорожали на 14%, а отдых на Черноморском побережье России взлетел в цене в 1,2 раза. При этом поездки в Китай подешевели на 3%, а экскурсионные туры по России — на 2%. Гостиницы прибавили в среднем 11%, хостелы — 16%, санатории — 11%, дома отдыха и пансионаты — 6%. Кроме того, на 3−4% выросли цены на услуги сотовой связи и билеты в кинотеатры.
Продовольственные товары в целом подорожали скромнее — на 0,1%. Больше всего прибавили сахар (+5%), вареная колбаса (+4%), куриное мясо и мороженое (+3%). При этом сезонное снижение продолжилось на рынке овощей: зелень, огурцы, помидоры и перец подешевели на 3−7%, груши и виноград — на 5−6%.
Непродовольственные товары, помимо топлива, подорожали не так значительно: золотые кольца, детские подгузники, краска для волос и флеш-накопители прибавили 1−3%, а спички — сразу 6%. В то же время смарт-часы и беспроводные наушники подешевели на 2−5%.
Напомним, что топливный кризис пока не добрался до Приморья, главной проблемой пока остается рост цен. Корреспонденты ИА PrimaMedia традиционно в первый день недели проехались по популярным сетям АЗС краевой столицы и сравнили, как изменилась стоимость топлива с 6 по 13 июля. Где-то литр прибавил в стоимости сразу 16 рублей, а где-то его и вовсе перестало быть.