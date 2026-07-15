Комиксы и книги по мотивам мультфильма «Капитан Невельской» выпустят в России

— Успех для нас измеряется не только кассовыми сборами: мы хотим, чтобы после просмотра зритель сам захотел узнать больше о реальной личности капитана Невельского. Если после нашего фильма молодое поколение проявит интерес к истории нашей страны, значит, мы достигли главной цели, — подчеркнул продюсер мультфильма Илья Кузнецов.