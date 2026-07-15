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Комиксы и книги по мотивам мультфильма «Капитан Невельской» выпустят в России

Картина хабаровской студии «Мечталёт» выйдет в прокат 24 сентября.

Источник: Хабаровский край сегодня

В России разрабатывают серию книг, комиксы и настольные игры по мотивам полнометражного анимационного фильма «Капитан Невельской и земли Черного дракона». Образовательную продукцию выпустит издательство «Просвещение», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— По мотивам фильма планируем разработать серию продуктов — книги, комиксы, настольные игры, цифровые и другие форматы, которые расширят возможности знакомства с отечественной историей, — сообщили в издательстве.

Мультфильм «Капитан Невельской» дальневосточной студии «Мечталет» посвящен исследователю Дальнего Востока адмиралу Геннадию Невельскому. Анимацию создали при поддержке Фонда кино и правительства Хабаровского края.

— Успех для нас измеряется не только кассовыми сборами: мы хотим, чтобы после просмотра зритель сам захотел узнать больше о реальной личности капитана Невельского. Если после нашего фильма молодое поколение проявит интерес к истории нашей страны, значит, мы достигли главной цели, — подчеркнул продюсер мультфильма Илья Кузнецов.

Премьерный показ картины состоится на Восточном экономическом форуме. В российский прокат «Капитан Невельской» выйдет 24 сентября.