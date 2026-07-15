Яхтсмены из Хабаровского края взяли медали в сложной регате

Яхтсмены из Хабаровского края завоевали медали межрегиональной регаты «Кубок Семь футов», которая прошла во Владивостоке, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В соревнованиях приняли участие около 150 спортсменов из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Ванино, а также городов Приморья и Сахалина.
Главным испытанием для участников стала погода. Из-за густых туманов спортсменам приходилось долго ждать выхода на дистанцию, а ветер постоянно менялся — от полного штиля до порывов скоростью до 19 метров в секунду. В итоге за три дня соревнований удалось провести только две гонки.
«Малейшая ошибка вела к поражению, так как на исправление уже не было времени», — рассказал старший тренер СШОР «Дельфин» по парусному спорту Александр Гоман.
Несмотря на сложные условия, представители Хабаровского края смогли подняться на пьедестал в пяти яхтенных классах. Воспитанница школы олимпийского резерва «Дельфин» Варвара Адамчук стала победительницей в классе «Лазер 4,7».
Серебряную медаль в классе «Кадет» завоевал хабаровский экипаж Александр Марьев — Иван Николаев. Спортсмены из Ванино также вошли в число призёров: Богдан Говядинов занял второе место в классе «Оптимист», а Тихон Чередняков стал третьим.
Ещё две награды принесли спортсмены из Комсомольска-на-Амуре. Никифор Бочаров стал серебряным призёром в классе «Лазер Радиал», а Родион Войтик завоевал бронзу в классе «Лазер Стандарт».
По итогам регаты формируется команда Хабаровского края для участия во Всероссийских соревнованиях и первенстве страны. Следующим этапом отбора станет Дальневосточная регата, которая пройдёт во Владивостоке с 3 по 8 августа.