Яхтсмены из Хабаровского края взяли медали в сложной регате

Главным испытанием для участников стала погода. Из-за густых туманов спортсменам приходилось долго ждать выхода на дистанцию, а ветер постоянно менялся — от полного штиля до порывов скоростью до 19 метров в секунду. В итоге за три дня соревнований удалось провести только две гонки.