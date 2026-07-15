Ремонт прорыва на Орбитальной в Ростове завершат не раньше 15 июля

Для ликвидации аварии задействовали 7 единиц спецтехники. Чтобы снизить нагрузку на жителей, специалисты перевели водоснабжение на резервную схему. Из‑за аварии временно скорректированы параметры подачи воды в посёлке Пригородное Лесничество (в границах улиц Орская, Кудрявая, Днепропетровская, Панфиловцев).