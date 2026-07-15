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Ремонт прорыва на Орбитальной в Ростове завершат не раньше 15 июля

Об этом сообщили в Ростовводоканале.

В Ростове‑на‑Дону продолжаются работы по устранению крупного прорыва на улице Орбитальной. По данным «Ростовводоканала», завершить замену участка водовода рассчитывают ориентировочно к 22:00 15 июля.

Авария произошла днём 14 июля на Северном: из прорванной трубы хлынули мощные потоки воды — из‑за подтопления проезжей части машины с трудом могли передвигаться, а в отдельных местах буквально плыли.

Для ликвидации аварии задействовали 7 единиц спецтехники. Чтобы снизить нагрузку на жителей, специалисты перевели водоснабжение на резервную схему. Из‑за аварии временно скорректированы параметры подачи воды в посёлке Пригородное Лесничество (в границах улиц Орская, Кудрявая, Днепропетровская, Панфиловцев).