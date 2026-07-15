Атака ВСУ на Ростов. Слюсарь: обломки украинских БПЛА повредили два здания

В ночь на 15 июля над Ростовской областью слышались громкие звуки, которые заставили жителей донской столицы проснуться. Это работали системы ПВО, которые успешно отразили атаку ВСУ на регион.
Как Ростов пережил эту ночь, рассказываем в нашем материале.
Каковы последствия атаки украинских БПЛА на Ростов 15 июля 2026?
По данным губернатора Юрия Слюсаря, в ходе отражения воздушной атаки БПЛА были уничтожены над Ростовом‑на‑Дону. На земле не обошлось без повреждений.
В Железнодорожном районе из‑за падения обломков беспилотника пострадала кровля частного дома — детонации не произошло. В Советском районе взрывной волной выбило остекление в одной из квартир. В обоих случаях обошлось без пострадавших, эвакуация не потребовалась. Данные продолжают уточняться.
Сирены звучали и в Таганроге. Как сообщила глава города Светлана Камбулова, угроза применения БПЛА возникла около 23:00. Власти напомнили жителям о важных правилах: категорически запрещено вести фото- и видеосъёмку во время работы средств ПВО, а также приближаться к обломкам дронов.
Отбой угрозы был объявлен только к 06:20 15 июля. К счастью, Таганрог в эту ночь не пострадал.
БПЛА ВСУ сбили над Азовским морем в ночь на 15 июля 2026.
Минобороны РФ сообщило, что украинские беспилотники в ночь на 15 июля были перехвачены над акваторией Азовского моря. Средства ПВО работали в период с 20:00 14 июля до 07:00 15 июля. Всего над территорией страны было сбито 93 дрона.
Помимо Азовского моря, украинские БПЛА ликвидированы над Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также над акваторией Чёрного моря.