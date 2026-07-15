Минкульт Прикамья присвоил звание «Народный» двум коллективам ПГНИУ

Shake Dance Group — известный в регионе танцевальный коллектив. В его копилке — Гран-при «Студенческой весны» и других престижных конкурсов. Помимо выступлений, команда занимается образовательными проектами и творческими инициативами для танцевального сообщества. Руководит коллективом Ольга Иванова.