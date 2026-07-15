Минкульт Прикамья присвоил звание «Народный» двум коллективам ПГНИУ

Министерство культуры Пермского края присвоило почётное звание «Народный» двум коллективам Пермского государственного национального исследовательского университета, сообщили в пресс-службе ПГНИУ.
Почётное звание получили танцевальный театр Shake Dance Group и вокальный коллектив Voice band «МайНа».
Shake Dance Group — известный в регионе танцевальный коллектив. В его копилке — Гран-при «Студенческой весны» и других престижных конкурсов. Помимо выступлений, команда занимается образовательными проектами и творческими инициативами для танцевального сообщества. Руководит коллективом Ольга Иванова.
Voice band «МайНа» — лауреат международных, всероссийских и краевых конкурсов. Коллектив известен собственными музыкально-театральными проектами и регулярно участвует в главных событиях университета. Его руководитель — Анна Демченко.
Присвоение звания «Народный» — признание многолетнего труда, мастерства и вклада коллективов в культурную жизнь региона.
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