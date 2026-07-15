Архивные фото Нижегородской ярмарки показали в честь ее 204-летия

В этом году Нижегородская ярмарка празднует 204‑ю годовщину. Исторически ярмарка берёт начало в XVII веке — сначала она действовала у стен Макарьевского монастыря, а после разрушительного пожара 1816 года её перенесли в Нижний Новгород. В честь праздника нижегородца показали архивные фото.