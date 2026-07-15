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Архивные фото Нижегородской ярмарки показали в честь ее 204-летия

Сегодня Нижегородская ярмарка — крупная конгрессно‑выставочная площадка, где проходят федеральные и международные мероприятия.

В этом году Нижегородская ярмарка празднует 204‑ю годовщину. Исторически ярмарка берёт начало в XVII веке — сначала она действовала у стен Макарьевского монастыря, а после разрушительного пожара 1816 года её перенесли в Нижний Новгород. В честь праздника нижегородца показали архивные фото.

Торжественное открытие ярмарки в новом месте состоялось в 1822 году: для неё построили масштабный архитектурный ансамбль, и вскоре ярмарку стали называть «карманом России» — она стала важнейшим торговым узлом страны, связывавшим Европу и Азию.

Сегодня Нижегородская ярмарка — крупная конгрессно‑выставочная площадка, где проходят федеральные и международные мероприятия. В юбилейный год на территории комплекса запланированы тематические выставки, культурные программы и экскурсии, раскрывающие богатое историческое наследие места.

Ранее Нижегородская ярмарка попала в сборник вдохновляющих на путешествия мест.