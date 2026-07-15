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Белорусский врач сказала, почему в жару важно сидеть в общественном транспорте

Врач раскрыла белорусам, почему важно именно сидеть в транспорте в жару.

Источник: Комсомольская правда

Белорусский врач-кардиолог Ольга Далинник сказала, почему в жару важно сидеть в общественном транспорте. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости».

По словам кардиолога, когда человек стоит неподвижно, то возврат венозной крови к сердцу замедляется, а ее часть под воздействием гравитации застаивается в венах ног. А в положении сидя нагрузка на ноги частично снижена. Врач подчеркивает, что мышцам легче сокращаться, а кровообращение поддерживается стабильнее.

— В жару, когда сосуды и так расширены, возможность сесть — это не вопрос комфорта, а вопрос безопасности для организма, — заявила Ольга Далинник.

Ранее врачи назвали белорусам шесть продуктов — главных врагов для сердца.

Тем временем белорусский уролог назвал мужские и женские симптомы, при которых надо обязательно идти к врачу.

Кроме того, в Минске новорожденная девочка в возрасте трех дней пережила клиническую смерть: «Нет самостоятельного дыхания, нуждается в аппарате ИВЛ».