Белорусский врач сказала, почему в жару важно сидеть в общественном транспорте

Белорусский врач-кардиолог Ольга Далинник сказала, почему в жару важно сидеть в общественном транспорте. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости».
По словам кардиолога, когда человек стоит неподвижно, то возврат венозной крови к сердцу замедляется, а ее часть под воздействием гравитации застаивается в венах ног. А в положении сидя нагрузка на ноги частично снижена. Врач подчеркивает, что мышцам легче сокращаться, а кровообращение поддерживается стабильнее.
— В жару, когда сосуды и так расширены, возможность сесть — это не вопрос комфорта, а вопрос безопасности для организма, — заявила Ольга Далинник.
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