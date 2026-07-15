Белорусский врач сказала, почему в жару важно сидеть в общественном транспорте

По словам кардиолога, когда человек стоит неподвижно, то возврат венозной крови к сердцу замедляется, а ее часть под воздействием гравитации застаивается в венах ног. А в положении сидя нагрузка на ноги частично снижена. Врач подчеркивает, что мышцам легче сокращаться, а кровообращение поддерживается стабильнее.