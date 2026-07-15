В воронежском Панино построили новую поликлинику

14 июня губернатор Александр Гусев сообщил, что объект полностью готов к эксплуатации. В настоящее время завершается доставка мебели и медицинского оснащения, включая высокотехнологичные аппараты: рентгеновский, маммографический и флюорографический. Ожидается, что в конце августа медицинское учреждение начнет принимать первых пациентов.
Новая поликлиника сможет обслуживать до 210 человек за смену. В здании обустроено 23 кабинета, продумана логистика передвижения пациентов, а также созданы современные условия для профилактических осмотров, диагностики и оказания специализированной помощи.
Глава области добавил, что продолжается строительство поликлиники в микрорайоне Боровое, расположенном в Железнодорожном районе Воронежа. Ее планируют сдать в эксплуатацию в 2027 году. Одновременно ведется модернизация служб экстренной медицины:
— Мы обновляем приемные отделения в БСМП № 1 и ВОКБ № 1. В текущем году начнется реконструкция приемного покоя в БСМП № 8, а в следующем — в БСМП № 10. К 2028 году они должны заработать в обновленном формате.
https://vrn.mk.ru/social/2026/07/14/v-voronezhskom-panino-zavershili-stroitelstvo-polikliniki.html.