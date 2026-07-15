Медали регаты «Кубок Семь футов» завоевали яхтсмены Хабаровского края

Юношеская регата «Кубок Семь футов» прошла в столице Приморья и собрала около 150 яхтсменов из Владивостока, Находки, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Ванино и Холмска. Регата — один из этапов отбора в команду Хабаровского края для участия во Всероссийских соревнованиях и первенстве страны. «Соревнования проходили в очень сложных погодных условиях. Из-за туманов приходилось подолгу сидеть в ожидании. Ветер постоянно менял направление: то полный штиль, то порывы до 19 метров в секунду. В итоге из трех соревновательных дней спортсмены провели только две гонки. Малейшая ошибка вела к поражению, так как на исправление уже не было времени», — рассказал старший тренер СШОР «Дельфин» по парусному спорту Александр Гоман. Спортсмены края завоевали награды в пяти яхтенных классах. Воспитанница школы олимпийского резерва «Дельфин» Варвара Адамчук победила в классе яхт «Лазер 4,7». Хабаровский экипаж Александр Марьев — Иван Николаев забрал серебро в классе «Кадет». В классе «Оптимист» спортсмены из Ванино Богдан Говядинов и Тихон Чередняков заняли второе и третье места. В классе «Лазер Радиал» второе и третье места заняли Никифор Бочаров и Родион Войтик. Впереди у яхтсменов — краевые соревнования в Комсомольске-на-Амуре, а с 3 по 8 августа во Владивостоке состоится Дальневосточная регата, которая станет заключительным отборочным этапом на Всероссийские соревнования и первенство страны.