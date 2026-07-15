Shot: Орейро готова выступать на корпоративах в России за 28 миллионов рублей

По данным Telegram-канала, в райдере артистки предусмотрено вегетарианское питание, кедровое молоко, кола без сахара и дубайский шоколад. Последний раз Орейро приезжала в Москву в ноябре 2025 года, а российское гражданство она получила в 2021 году вместе с сыном.