Shot: Орейро готова выступать на корпоративах в России за 28 миллионов рублей

Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро готова приехать в Россию для выступлений на частных мероприятиях. По данным Shot, сейчас ведутся переговоры об организации корпоративов с участием звезды сериала «Дикий ангел».
Сообщается, что за часовое выступление под фонограмму с живым вокалом артистка просит 19 миллионов рублей, а полностью живой концерт оценивает в 28 миллионов рублей. В программу, как утверждается, входят ее самые известные композиции, включая «Cambio Dolor» и «Me Muero de Amor».
Согласно опубликованной информации, Орейро предпочитает останавливаться в пятизвездочных отелях, размещаясь в двухкомнатном люксе вдали от ресторанов и лифтов. Среди обязательных требований также указаны плотные шторы блэкаут.
По данным Telegram-канала, в райдере артистки предусмотрено вегетарианское питание, кедровое молоко, кола без сахара и дубайский шоколад. Последний раз Орейро приезжала в Москву в ноябре 2025 года, а российское гражданство она получила в 2021 году вместе с сыном.
Ранее актер Иван Охлобыстин высказался о совместной работе с уругвайской артисткой Наталией Орейро. Своими впечатлениями он поделился на премьере фильма «Письмо Деду Морозу».