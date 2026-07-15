Москвичей предупредили о дожде с грозой

Согласно прогнозу метеорологов, в регионе ожидается переменная облачность. Днем в Москве столбики термометров достигнут отметок плюс 24+26 градусов, по области — 22−27 градусов. В ночь на четверг, 16 июля, в столице похолодает до плюс 15 градусов, в Подмосковье температура опустится до плюс 12 градусов.