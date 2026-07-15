Москвичей предупредили о дожде с грозой

В среду, 15 июля, в некоторых районах Москвы и Московской области ожидается кратковременный дождь с грозой. Об этом предупредили в Гидрометцентре.
Согласно прогнозу метеорологов, в регионе ожидается переменная облачность. Днем в Москве столбики термометров достигнут отметок плюс 24+26 градусов, по области — 22−27 градусов. В ночь на четверг, 16 июля, в столице похолодает до плюс 15 градусов, в Подмосковье температура опустится до плюс 12 градусов.
Прогнозируется северо-западный ветер, скорость которого составит от 4 до 11 метров в секунду. При этом показатели атмосферного давления останутся в диапазоне 745−746 миллиметров ртутного столба, сообщили в Гидрометцентре.
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