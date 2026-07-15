В Красноярске прокуратура добилась выплаты 2,5 млн рублей долга по зарплате

Причина — ненадлежащее исполнение обязанностей руководством. Прокуратура внесла представление директору фирмы. В результате долг перед работниками полностью погасили, а предприятие рассчиталось с налоговой. Кроме того, директора оштрафовали за нарушение сроков выплаты зарплаты.