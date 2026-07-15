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В Красноярске прокуратура добилась выплаты 2,5 млн рублей долга по зарплате

Директора также оштрафовали за нарушение сроков выплаты зарплаты.

Прокуратура вернула 33 сотрудникам аварийной службы Красноярска 2,5 млн рублей долга. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Весной сотрудники аварийно-диспетчерской службы продолжали работать, принимать заявки и устранять коммунальные аварии, но зарплату получали нерегулярно. Проверка прокуратуры показала: ООО «Аварийно-диспетчерская служба» задолжало государству 1,3 млн рублей налогов, а 33 сотрудникам — 2,5 млн рублей за апрель и май 2026 года.

Причина — ненадлежащее исполнение обязанностей руководством. Прокуратура внесла представление директору фирмы. В результате долг перед работниками полностью погасили, а предприятие рассчиталось с налоговой. Кроме того, директора оштрафовали за нарушение сроков выплаты зарплаты.

Ситуация остаётся на контроле прокуратуры.

Ранее мы сообщали, что собственников центра досуга судят за нападение на журналистов в Красноярске.