В Красноярске прокуратура добилась выплаты 2,5 млн рублей долга по зарплате

Прокуратура вернула 33 сотрудникам аварийной службы Красноярска 2,5 млн рублей долга. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.
Весной сотрудники аварийно-диспетчерской службы продолжали работать, принимать заявки и устранять коммунальные аварии, но зарплату получали нерегулярно. Проверка прокуратуры показала: ООО «Аварийно-диспетчерская служба» задолжало государству 1,3 млн рублей налогов, а 33 сотрудникам — 2,5 млн рублей за апрель и май 2026 года.
Причина — ненадлежащее исполнение обязанностей руководством. Прокуратура внесла представление директору фирмы. В результате долг перед работниками полностью погасили, а предприятие рассчиталось с налоговой. Кроме того, директора оштрафовали за нарушение сроков выплаты зарплаты.
Ситуация остаётся на контроле прокуратуры.
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