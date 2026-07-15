В Красноярском крае у 169 заведений общепита нашли нарушения

С начала 2026 года специалисты провели 92 выездных обследования и 191 проверку через информационные системы. Нарушения выявили у 169 предприятий общепита. В одних заведениях документы были только на часть продукции. В других мясо, молочная и другая животноводческая продукция поступала вообще без подтверждения происхождения, качества и безопасности.