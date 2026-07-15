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В Красноярском крае у 169 заведений общепита нашли нарушения

Проверки Россельхознадзора показали, что часть кафе и столовых принимала продукты животного происхождения без обязательных ветеринарных документов.

Проверки Россельхознадзора показали, что часть кафе и столовых принимала продукты животного происхождения без обязательных ветеринарных документов.

С начала 2026 года специалисты провели 92 выездных обследования и 191 проверку через информационные системы. Нарушения выявили у 169 предприятий общепита. В одних заведениях документы были только на часть продукции. В других мясо, молочная и другая животноводческая продукция поступала вообще без подтверждения происхождения, качества и безопасности.

В июне и июле нарушения нашли, в том числе, в столовой «Дарья» в Назарове, бистро «Вкусное место» в Шарыпове, столовой МКК в Шушенском, кафе «Шаурма» и кафе «Жар-птица» в Курагино.

Предпринимателям выдали 169 предостережений. По 8 организациям Россельхознадзор обратился в суд. По 5 искам решения уже вынесли в пользу ведомства, еще 3 дела рассматриваются.