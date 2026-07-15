В Прикамье вырос спрос на зарядные станции для электромобилей

Как отметил Александр Редекоп, несколько месяцев назад рост сбыта был заметен только на юге страны, в начале лета он поднялся во всех территориях присутствия компании, в том числе в Прикамье. Кроме того, господин Редекоп отметил рост запросов от желающих приобрести зарядные станции.