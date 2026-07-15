В Ростове прокуратура разберется со срывом подачи горячей воды в 553 дома

Прокуратура проверит факты нарушения сроков подачи горячей воды в 553 многоквартирных домах Ростова‑на‑Дону. Об этом заявил глава города Александр Скрябин.
По словам мэра, в Ростове продолжается подготовка к отопительному периоду 2026−2027 годов, но горожане массово жалуются на длительное отсутствие горячего водоснабжения. В рамках второго этапа гидравлических испытаний (с 15 июня по 6 июля) без ресурса оставались 703 дома и 64 объекта в трёх районах. Восстановить подачу в установленные сроки удалось лишь в 150 домах — материалы по остальным 553 случаям переданы в прокуратуру.
На текущий момент горячее водоснабжение отсутствует в 95 домах. Для устранения аварий задействованы 29 ремонтных бригад. Одновременно в городе стартовал третий этап испытаний: отключения затронули 789 домов и 48 социальных объектов в Ленинском, Кировском и Пролетарском районах.
В департаменте ЖКХ ведут претензионную работу с ресурсоснабжающими организациями. Наибольшее число нарушений зафиксировано у «Ростовских тепловых сетей». Власти рассчитывают, что после вмешательства прокуратуры ситуацию удастся взять под контроль.