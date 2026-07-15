В Ростове прокуратура разберется со срывом подачи горячей воды в 553 дома

По словам мэра, в Ростове продолжается подготовка к отопительному периоду 2026−2027 годов, но горожане массово жалуются на длительное отсутствие горячего водоснабжения. В рамках второго этапа гидравлических испытаний (с 15 июня по 6 июля) без ресурса оставались 703 дома и 64 объекта в трёх районах. Восстановить подачу в установленные сроки удалось лишь в 150 домах — материалы по остальным 553 случаям переданы в прокуратуру.